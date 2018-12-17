الاتحاد الأوروبي يعتمد مشاريع لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والعراق وتركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان (أ ش أ)

أعلن صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين اعتماد مشاريع بقيمة 122 مليون يورو، لدعم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في الأردن والعراق وتركيا.

وأكد مجلس إدارة الصندوق، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، التزامه بمواصلة دعم اللاجئين السوريين البالغ عددهم 6ر5 مليون لاجئ، والمجتمعات المضيفة لهم.

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، في بيان، أن هذه المشاريع الجديدة سوف تسهل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية لأضعف الناس، وتوفير فرص عمل وتعزيز خدمات رعاية الأم والطفل.

وبعد هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، تصل القيمة الإجمالية للصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية إلى 6ر1 مليار يورو.