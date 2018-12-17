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تركيا تنهار اقتصاديا في 2018

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تركيا تنهار اقتصاديا في 2018الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وكالات

تداول رواد مواقع التواصل تقريراً مصوراً عن الازمات الاقتصادية التي عانت منها تركيا خلال عام 2018.


واوضح التقرير ان 356 شركة في تركيا طلبوا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان الافلاس، وارتفعت اسعار الجمارك الى

30 بالمئة، فضلا عن بلوغ قيمة ديون البنوك التركية 78 مليار و977 مليون ليرة. 


واضاف التقرير ان التصنيف الائتماني قد انخفض لـ 17 بنكا تركيا، وخسرت

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الليرة نحو 41 بالمئة من قيمتها، كما ارتفع التضخم ليصل إلى 21 بالمئة ووصلت البطالة الى 11 %.


وتابع التقرير ان 48 مليون تركي اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن ان تركيا أصبحت أول بلد في العالم من حيث سجن الصحفيين والاعلاميين.

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