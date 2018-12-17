تركيا تنهار اقتصاديا في 2018

الرئيس التركي رجب طيب أردوغانوكالات
تداول رواد مواقع التواصل تقريراً مصوراً عن الازمات الاقتصادية التي عانت منها تركيا خلال عام 2018.
30 بالمئة، فضلا عن بلوغ قيمة ديون البنوك التركية 78 مليار و977 مليون ليرة.
واوضح التقرير ان 356 شركة في تركيا طلبوا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان الافلاس، وارتفعت اسعار الجمارك الى
واضاف التقرير ان التصنيف الائتماني قد انخفض لـ 17 بنكا تركيا، وخسرت
وتابع التقرير ان 48 مليون تركي اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن ان تركيا أصبحت أول بلد في العالم من حيث سجن الصحفيين والاعلاميين.
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