العراق يدعو الاتحاد الأوروبي لدعمه ضد الإرهاب

وكالات

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، خاصةً الاتحاد الأوروبي، إلى دعم بلاده في الحرب ضد الإرهاب، والمساهمة في إعادة الإعمار.

وقال الرئيس العراقي، عند استقباله وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي

برئاسة ديفيد ماكليستر، إن "العراق يتطلع إلى بناء علاقات طيبة ومتينة مع الاتحاد الأوروبي، تستند على الانفتاح، والحوار، والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة".

وأضاف "نثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لقضايا العراق، لاسيما في حربه ضد الإرهاب".

وأكد صالح أهمية "دعم المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب، والمساهمة الجادة في البناء والإعمار، ومساعدة النازحين والمتضررين، وتوحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة، لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة".