احتجاجات بتركيا بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية

جانب من تظاهرات ديار بكر

وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان: تعرية رعاة الإرهاب.. تركيا تنتفض.



وتناول الفيديو التظاهرات التي اندلعت ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت ضغوط ارتفاع الاسعار وسياساته

القمعية للبلاد.



واوضح الفيديو ان اردوغان قامر بمصير تركيا، حيث فقدت الليرة اكثر من 40 بالمئة من قيمتها، وبلغ حجم

التضخم 21.62%.



واضاف ان الاف الاتراك تظاهروا في ديار بكر، وحملوا لافتات كتب عليها "لن تسدد فاتورة الازمة الاقتصادية"، مطالبين بعودة 140 الف موظف تم فصلهم تعسفيا بتهم ملفقة، اهمها الانتماء للمعارض فتح الله جولن .