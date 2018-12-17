احتجاجات بتركيا بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية

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تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان: تعرية رعاة الإرهاب.. تركيا تنتفض.
القمعية للبلاد.
وتناول الفيديو التظاهرات التي اندلعت ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحت ضغوط ارتفاع الاسعار وسياساته
واوضح الفيديو ان اردوغان قامر بمصير تركيا، حيث فقدت الليرة اكثر من 40 بالمئة من قيمتها، وبلغ حجم
واضاف ان الاف الاتراك تظاهروا في ديار بكر، وحملوا لافتات كتب عليها "لن تسدد فاتورة الازمة الاقتصادية"، مطالبين بعودة 140 الف موظف تم فصلهم تعسفيا بتهم ملفقة، اهمها الانتماء للمعارض فتح الله جولن .
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