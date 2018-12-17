منتدى الدوحة يهدف إلى خداع الشعب الخليجي

امير قطر تميم بن حمد خلال مشاركته في اعمال المنتدىوكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: منتدى الدوحة لزعزعة استقرار الخليج.
وتناول الفيديو انعقاد منتدى الدوحة في قطر اليومين الماضيين، حيث أن الهدف منه هو
واوضح الفيديو ان المنتدى حضره عدد من الشخصيات الاجنبية التي تدفع لها قطر، بهدف شراء مواقف تؤيد
واشار الفيديو الى ان النظام القطري يسير في طريق تهديد امن المنطقة، ويمضي بقطر وشعبها نحو مزيد من العزلة.
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