منتدى الدوحة يهدف إلى خداع الشعب الخليجي

امير قطر تميم بن حمد خلال مشاركته في اعمال المنتدى

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: منتدى الدوحة لزعزعة استقرار الخليج.

وتناول الفيديو انعقاد منتدى الدوحة في قطر اليومين الماضيين، حيث أن الهدف منه هو

خداع الشعب الخليجي.



واوضح الفيديو ان المنتدى حضره عدد من الشخصيات الاجنبية التي تدفع لها قطر، بهدف شراء مواقف تؤيد

السياسة القطرية العدائية، منهم ممثلي ايران وتركيا، واللتين مسئولتان عن نشر الارهاب في سوريا والعراق واليمن.



واشار الفيديو الى ان النظام القطري يسير في طريق تهديد امن المنطقة، ويمضي بقطر وشعبها نحو مزيد من العزلة.