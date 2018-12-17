فرنسا: مصرع 8 أشخاص في تظاهرات السترات الصفراء

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الاثنين، أن 8 أشخاص قد لقوا مصرعهم بسبب تظاهرات السترات الصفراء.
وطالب كاستانير، في بيان له أوردته وكالة رويترز للأنباء اليوم، المحتجين بالتوقف عن التظاهر والنزول إلىالمحاور المرورية، مشيرا الى أن هذا العدد من الضحايا "تكلفة كبيرة للغاية".
وأوضح كاستانير أن جميع الضحايا سقطوا في حوادث مرورية حول الحواجز.
وأضاف أن الشرطة الفرنسية أخلت المحاور المرورية من المحتجين في مطلع الأسبوع وستستمر في فعل ذلك.
وبدأت حركة احتجاجات السترات الصفراء في منتصف نوفمبر الماضي، في مفترقات الطرق والمحاور المرورية احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، لكن سرعان ما تحولت الى غضب عام على سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
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