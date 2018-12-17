مقتل 62 مسلحا في غارات أمريكية بالصومال

مقاتلة امريكية - ارشيفية

وكالات

لقي 62 مسلحاً من مقاتلي حركة الشباب الصومالية المتشددة مصرعهم، في 6 غارات جوية أمريكية.

وأعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا، في بيان لها اليوم الإثنين، أن 34 من هؤلاء المقاتلين قتلوا

في 4 غارات جوية السبت، بينما قتل 28 آخرون في غارتين الأحد.

وأوضح البيان أن هذه الغارات التي وقعت في المنطقة الساحلية جنوب

العاصمة مقديشو، الأكثر دموية في البلاد منذ نوفمبر العام الماضي عندما قالت الولايات المتحدة أنها قتلت 100 مسلح.

وذكر البيان ان الغارات الجوية الست "تم شنها لمنع حركة الشباب من استخدام مناطق نائية كملاذ آمن للتخطيط لهجمات مستقبلية وتجنيد المقاتلين".