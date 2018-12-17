حراك مانديلا ليبيا يُطلق هشتاجا جديدا لدعم نجل القذافي رئيسًا

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كتب سيد العبيدي
أطلق حراك "مانديلا ليبيا" الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي مرشحا لرئاسة لبيبا في الانتخابات المقبلة،هشتاج تحت عنوان "#مانديلا_ليبيا_سميناگ"الإنترنت واستمر التصويت 10 أيام تحت عنوان هل تؤيد الدكتور سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد، وقد حصل نجل القذافي
علي 91% من نسبة المصوتين الذي تجاوز عددهم 72 ألف صوت.
ويذكر ان حملات شعبية انطلقت خارج وداخل لبيبا للمطالبة بدعم ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا واستكمال مشروع ليبيا الغد وإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ احتجاجات 17 فبراير 2011.
أطلق حراك "مانديلا ليبيا" الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي مرشحا لرئاسة لبيبا في الانتخابات المقبلة،هشتاج تحت عنوان "#مانديلا_ليبيا_سميناگ"
جاء ذلك بعد يومين من إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجراه الحراك علي شبكة
ويذكر ان حملات شعبية انطلقت خارج وداخل لبيبا للمطالبة بدعم ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا واستكمال مشروع ليبيا الغد وإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ احتجاجات 17 فبراير 2011.
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