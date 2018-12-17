حراك مانديلا ليبيا يُطلق هشتاجا جديدا لدعم نجل القذافي رئيسًا

كتب سيد العبيدي

أطلق حراك "مانديلا ليبيا" الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي مرشحا لرئاسة لبيبا في الانتخابات المقبلة،هشتاج تحت عنوان "#مانديلا_ليبيا_سميناگ"

جاء ذلك بعد يومين من إعلان نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجراه الحراك علي شبكة

الإنترنت واستمر التصويت 10 أيام تحت عنوان هل تؤيد الدكتور سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد، وقد حصل نجل القذافيعلي 91% من نسبة المصوتين الذي تجاوز عددهم 72 ألف صوت.ويذكر ان حملات شعبية انطلقت خارج وداخل لبيبا للمطالبة بدعم ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا واستكمال مشروع ليبيا الغد وإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ احتجاجات 17 فبراير 2011.