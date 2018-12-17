ترامب: حان الوقت لبناء الجدار الفاصل مع المكسيك

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت قد حان لتوفير ملايين الدولارات، ببناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكتب ترامب تغريدة، عبر حسابه على موقع تويتر، موجهاً كلامه لمتابعيه: "إذا سمعتم ديمقراطياً يقول إنه يمكننا تأمين الحدود دون حاجة لبناء

جدار، فاعلموا أنه مجرد سياسي آخر يتبع حزبه".

وتابع: "حان الوقت لتوفير الملايين من الدولارات سنوياً، وفي الوقت نفسه، سنحظى بأكبر قدر من الأمن والسيطرة" قرب الحدود.