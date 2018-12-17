صهر روحاني يستقيل إثر اتهامه بالمحسوبية

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ترك كمبيز مهدي زادة، صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم منصب رئيس المسح الجيولوجي في البلاد بعد يومين من تعيينه فيه، إثر اتهامه بالمحسوبية.
ونشر رسالة أوضح فيها أسباب استقالته من منصب رفيع في وزارة الصناعات والتعدين، أعرب مهدي زادة، الشاب الثلاثيني الذي تزوجشهر أغسطس الماضي من ابنة رئيس البلاد في حفل زفاف كان "بعيدا عن الأضواء"، عن شكره للسلطات على ثقتهم به.
وتابع:"لكنني أطالبكم بإعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية".
قبل ساعات من استقالة مهدي زادة،
وأثار تعيين مهدي زاده، وهو طالب في برنامج دكتوراه بالهندسة البترولية ومستشار لوزارة النفط واتحاد تايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، موجة الانتقادات والاتهامات بالمحسوبية في مواقع التواصل الاجتماعي وبين أعضاء البرلمان.
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