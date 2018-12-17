معتز يعلن التزام السودان بالشراكة الدولية لترسيخ الأمن

أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى التزام السودان بالشراكة الدولية لترسيخ دعائم الأمن الإقليمي والدولي، والعمل الجاد على مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع دول القارة الإفريقية.

وقال لدى مخاطبته يوم الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم ختام اجتماعات قوات شرق إفريقيا “إيساف” إن استمرار بعض حالات انعدام الأمن سببه انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة والإرهاب، الأمر الذي جعل السودان يتبنى الخطة الإفريقية لإسكات أصوات البنادق، من خلال تنفيذ حملة قومية لجمع ونزع السلاح.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء بحسب سونا – أن الظرف السياسي والاقتصادي والأمني المحيط بالإقليم يعظم المسؤولية الجماعية في بناء قوات مسلحة مشتركة مقتدرة تحفظ سيادة دول الإقليم. وأضاف، “القارة الإفريقية تشهد تحديات جسام تتعلق ببسط الأمن والسلم والاستقرار والنمو، خاصة في الإقليم الذي ننتمي إليه، الأمر الذي يستدعي ضرورة مواءمة استراتيجية لمجابهة هذه التحديات عبر تأسيس منظومة الإنذار المبكر التي تسهم في منع اندلاع النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوات “إيساف” قد أنشئت بقرار من الاتحاد الإفريقي في 2004م، وتتألف من 3 مكونات “العسكري والشرطي والمدني”، وتعتبر جُزءاً من قوات إفريقيا الاحتياطية لحفظ السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)