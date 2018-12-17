بالفيديو :مواطنون بكرري يشكون جهة مجهولة قامت بإزالة منازلهم المسلحة ويطلبون لقاء رئيس الجمهورية

طالب مواطنو منطقة البادوبة بمحلية كرري بمقابلة السيد رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير لإبلاغه بشكواهم بعد إزالة منازلهم إزالة كاملة دون سابق إنذار حيث فاجأتهم آليات المحلية . وذكر المتحدثون من أهالي المنطقة بأن الجهات الحكومية في المحلية والولاية والوزارات والإدارات المختصة بالأراضي ذكرت لهم بأن هناك جهة عليا فوق المحلية والولاية قد أصدرت أمر الإزالة لذلك لم يكن أمامهم سوى مقابلة رئيس الجمهورية للاستماع لشكواهم وحل أزمتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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