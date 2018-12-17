البرلمان يُوصي بمواصلة الحوار مع واشنطن

أوصت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، بضرورة مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الدين الخارجي، إضافة إلى تحسين البيئة الداخلية من خلال التزام الدولة بمطلوبات السلام وانسياب العون الإنساني.

وقال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في حديثه أمام البرلمان، يوم الإثنين، إن الحكومة مستمرة في مناهضة المحكمة الجنائية ودحض افتراءاتها، عبر وضع رؤية مشتركة وتضامن مع الدول الرافضة للمحكمة، مشيراً إلى التواصل مع الأمم المتحدة لإنهاء مهمة قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور.

وأكد أن السودان يسعى إلى إنهاء أزمة الشباب السودانيين المحتجزين في ليبيا، من خلال تواصل كافة الأجهزة المختصة في الحكومة مع عدد من الجهات في ليبيا.

وأوضح أن الجنوب الليبي أصبح مأوى للمجموعات الإرهابية والحركات المسلحة التي تستهدف السودان، بعد انهيار ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وقال بحسب شبكة الشروق – إن دول الجوار الليبي شكّلت آلية للتعامل مع ما يحدث في ليبيا وتأمين الحدود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)