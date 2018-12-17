قناة عبرية: حسين الشيخ التقى رئيس الشاباك

الخليج 365 | فريق التحرير
أوردت فضائية "كان" العبرية، مساء اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر فلسطينية أنّ وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، التقى اليوم مع رئيس جهاز الشاباك نداف أرجمان لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية".
وبحسب القناة الإسرائيلية فإنّ حسين الشيخ التقى مع أرغمان ومسؤولين أمنيين إسرائيليين وناقش معهم سبل تخفيف الوضع الميداني.
وأشارت القناة إلى أنّ المطلب الفلسطيني من إسرائيل يتمثّل بوقف هدم البيوت في الضفة.
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