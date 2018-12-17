كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: قانون طرد العائلات الفلسطينية يهدف إلى توسيع الاستيطان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عادل شديد، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إننا أمام مشروع قانون من أخطر القوانين التي تم تمريرها من الكنيسيت، جاء ذلك تعقيبًا على إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مقترح قانون يقضي بطرد وترحيل عائلات منفذي العمليات من بيوتهم، ونقلهم للسكن في مكان آخر من الضفة الغربية، وأفاد معلومات بنقل مقترح القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه قبل طرحه في الكنيست، حيث يحتاج إلى أغلبية واحد وستين صوتا لإقراره كقانون.

وأضاف شديد خلال مداخلته مع الإعلامي ياسر رشيدي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة الغد، أن إقرار المشروع من قبل اللجنة الوزارية للحكومة للتشريع هذا يعني أنه في القريب العاجل سيعرض على الكنيسيت، لافتًا إلى أن نتنياهو قد منع تمرير القانون وعرضه على الحكومة نظرًا لأنه يتناقض مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي التي يعتبر هذا جريمة حرب.

وأشار الباحث في الشئون الإسرائيلية إلى أن القانون جاء لتوظيف نقل وترحيل اسر وعائلات فلسطينية من أجل توسيع الاستيطان، موضحًا أن القانون الإسرائيلي يتم فرضه على الضفة الغربية.