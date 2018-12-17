كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني: جماعة الحوثي بُرمجت لتفخخ الأمن القومي الخليجي ولابد من كسرها عسكريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عارف الصرمي، المحلل السياسي اليمني، إن جماعة الحوثي ليست مبرمجة على السياسية وليست قادرة على الحكم، جاء ذلك تعقيبًا على كلمة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات السويد سيدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، يأتي هذا في وقت سجلت ميليشيا الحوثي الانقلابية قرابة 20 خرقا عسكريا وإنسانيا داخل مدينة الحديدة وفي أريافها الجنوبية منذ مشاورات السويد الخميس الماضي.

وأضاف الصرمى خلال مداخلته مع الإعلامية داليا نجاتي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أن الحوثي جماعة دينية متطرفة تتغذى وتتعايش على الأسلحة ولا تستطيع إلا أن تكون قتالية دموية، لافتًا إلى أنهم تعودوا على خرق العهود والكفر بكل الاتفاقات.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم لن ينفذ علي ارض الواقع في اليمن، موضحًا أن الاتفاق سيخلق كارثة كبيرة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي برمجت لتفخخ الأمن القومي الخليجي ولابد من كسرها عسكريًا.