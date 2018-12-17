كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الشرطة الفرنسية تدعو الإعضاء إلى الإضراب عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت نقابة الشرطة الفرنسية، اليوم، إلى تنظيم إضراب تباطىء عن العمل احتجاجا على خفض ميزانية جهاز الشرطة فى فرنسا.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية، أن نقابة الشرطة الفرنسية حذرت من عواقب تصويت البرلمان فى وقت لاحق من هذا الاسبوع على خفض بميزانية جهاز الشرطة يبلغ نحو 62 مليون يورو او مايعادل 70 مليون دولار مشيرا الى ان الموافقة على مثل هذا الخفض من شأنها ان تؤدى الى تراجع ظروف العمل امام العاملين فى جهاز الشرطة فى البلاد .

وطالبت النقابة اعضائها ايضا بضرورة البقاء داخل مراكز الشرطة وقصر تعاملهم على الحالات الطارئة فقط .

وكانت الحكومة الفرنسية قد تراجعت مؤخرا عن فرض ضرائب على الوقود بعد اندلاع مظاهرات ذوى السترات الصفراء ، كما وعدت ايضا باتخاذ اجراءات اقتصادية تشمل رفع الحد الادنى للاجور .