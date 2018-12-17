كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز المخابرات السوداني ينفي شائعة تفتيش وحجز أموال القادمين إلى مطار الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قائلا: "هذه المزاعم مختلقة ولا أساس لها من الصحة.. الوضع في مطارات ومنافذ السودان وعلى رأسها مطار الخرطوم الدولي كما هي دون أي تغيير".
وحسب ما ورد من المسافرين عبر مطار الخرطوم أن السلطات تسمح للمغادرين من السودان عبر مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى حمل مبلغ 10000 يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
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