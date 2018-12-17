كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز المخابرات السوداني ينفي شائعة تفتيش وحجز أموال القادمين إلى مطار الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، اللواء محمد حامد تبيدي "سرت شائعة مفادها أنه بدأ فعلا تنفيذ قرار غير معلن بتفتيش كل القادمين الى مطار الخرطوم الدولي وحجز أموالهم وتوريدها قسرا في الحسابات بالبنوك والسماح لهم بالخروج بألف ريال فقط".

وأضاف قائلا: "هذه المزاعم مختلقة ولا أساس لها من الصحة.. الوضع في مطارات ومنافذ السودان وعلى رأسها مطار الخرطوم الدولي كما هي دون أي تغيير".

وحسب ما ورد من المسافرين عبر مطار الخرطوم أن السلطات تسمح للمغادرين من السودان عبر مطار الخرطوم والمنافذ الأخرى حمل مبلغ 10000 يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.