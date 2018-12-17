كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يتلقى مقترحا من روسيا بشأن معاهدة الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنتاجون أنه تلقى مقترح روسيا حول إجراء مشاورات بين الخبراء من البلدين بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون لوكالة "نوفوستي"، اليوم الاثنين: "تلقينا الأسبوع الماضي مقترحا حول إجراء المناقشة بين الخبراء العسكريين، ونحن سنرد على روسيا البشكل المناسب".

وأوضح أن البنتاجون لم يتلق دعوة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس شخصيا لمناقشة هذا الموضوع مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وأضاف المتحدث: "مع أننا لا نزال منفتحين على أن محاولات من قبل الحكومة الروسية لمناقشة انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لكن يجب أن تشمل هذه الجهود عودة روسيا إلى التزامها التام والقابل للتأكد ببنود المعاهدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قد أعلن يوم السبت الماضي أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اقترح على نظيره الأمريكي جيمس ماتيس مناقشة الخلافات بشأن المعاهدة المذكورة. وأكد الجانب الروسي اسعداده للحوار.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي تم توقيعها في عام 1987. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن الانسحاب من هذه المعاهدة.

وفي بداية الشهر الجاري أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن لدى روسيا 60 يوما "للعودة للالتزام بالمعاهدة".

بدورها، رفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها وأكدت التزامها بالمعاهدة بشكل صارم، فيما توجد هناك شكوك حول التزام واشنطن بتعهداتها في هذا الصدد.