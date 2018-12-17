كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان السعودي يصل الخرطوم غدا الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المنتظر أن يلتقي الرويلي، الرئيس عمر البشير، بجانب عقد مباحثات مشتركة مع مسؤولين في الجيش السوداني غدًا الثلاثاء، بحسب المصادر.
ولم تُعرف بعد أجندة الزيارة واللقاء، غير أن مصادر مطلعة رجحت أن يحضر الرويلي تخريج الضباط السعوديين الدارسين في السودان. وتأتي زيارة الرويلي، المُبرمجة قبل أسابيع، بعد ساعات من زيارة البشير المفاجئة إلى سوريا، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011م، وأكدت المصادر أن لا علاقة لهذه الزيارة بتلك.
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