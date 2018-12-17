كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة السودانية تلقي القبض على شبكة ابتزاز تتزعمها فتاة بأمدرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين لقسم شرطة الأوسط أم درمان القت مباحث قسم شرطة الاوسط أم درمان القبض على شبكه إجرامية تتزعمها طالبة جامعية تخصصت في إبتزاز المواطنين وأخذ ممتلكاتهم من المبالغ النقدية والهواتف.

يفيد البلاغ بأن متهمين تمكنوا من سرقة "2" جهاز موبايل ومبلغ نقدي" 2500 "جنيه تقدر قيمة المسروقات بمبلغ "17500"جنيه سوداني بمنطقة العباسية "زرايب الحطب"فور فتح البلاغ تم تكوين فريق من مباحث بقيادة الملازم شرطة وبعد تنشيط المصادر وجمع المعلومات اتضح أن هنالك فتاة تقوم باستدراج الضحايا بالمنطقة وتم نصب كمين لهم بمنطقة زرائب الحطب بالعباسية والقبض على المتهم الاول وبالتحري معه اقر بالاتهام المنسوبة اليه وأرشد على متهمين آخرين ومتهمه وتم القبض علي الفتاة وبالتحري معها أقرت بالاتهام كما تم القبض علي المتهم الثالث وبالتحري معه ايضًا وجاري البحث عن المتهم الرابع وتكملة الاجراءات توطئة لتقديمهم للعدالة.

كما أكد العقيد شرطة علي محمد أدم جارو رئيس القسم الاوسط ام درمان قدرة مباحث القسم من القبض علي كل من تسول له نفسه العبث بامن وطمأنينة المواطن بدائرة الاختصاص.