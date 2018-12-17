كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفنانة السودانية مي عمر تدخل القفص الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في خطوة وصفت بالمفاجئة أنهت الفنانة الشابة مي عمر نجمة برنامج نجوم الغد الشهير بقناة النيل الأزرق الشائعات التي كانت حولها طوال مشوارها الفني حيث أعلنت زواجها مساء الجمعة بالصالة الذهبية ببحري وسط أجواء احتفالية وصفت بالمخملية على الرغم من نوعية الحضور المشارك في الحفل حيث اشتملت مراسم الزواج على دعوة مختصرة من أهل الزوج والزوجة واقتصرت المناسبة على التمثيل النسائي فقط أي دون حضور الرجال.

وكانت مقدمة الحفل أعلنت للضيوف عدم التصوير عبر الموبايل واقتصر التصوير فقط على كاميرات حملتها "مصورات" شابات.

الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة مي عمر كانت قد طاردتها الشائعات للزواج من المطرب طه سليمان وغيره حيث لمع اسم الفنانة منذ مشاركتها في برنامج نجوم الغد عبر ترديد أغنية " من الأعماق يا حبيبي يا غالي" للفنان صلاح مصطفى وأغنية " أغلى من عيني " للموسيقار الكابلى كما قدمت مي عددًا من البرامج الشبابية عبر القنوات الفضائية.

ويجدر بالذكر أن الفنانة مي ظلت تقدم العديد من الأغاني الراسخة في ذاكرة الأغنية السودانية الخالدة وبعدها عن أي نوع من الأغاني الهابطة.

