كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفنانة السودانية مي عمر تدخل القفص الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت مقدمة الحفل أعلنت للضيوف عدم التصوير عبر الموبايل واقتصر التصوير فقط على كاميرات حملتها "مصورات" شابات.
الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة مي عمر كانت قد طاردتها الشائعات للزواج من المطرب طه سليمان وغيره حيث لمع اسم الفنانة منذ مشاركتها في برنامج نجوم الغد عبر ترديد أغنية " من الأعماق يا حبيبي يا غالي" للفنان صلاح مصطفى وأغنية " أغلى من عيني " للموسيقار الكابلى كما قدمت مي عددًا من البرامج الشبابية عبر القنوات الفضائية.
ويجدر بالذكر أن الفنانة مي ظلت تقدم العديد من الأغاني الراسخة في ذاكرة الأغنية السودانية الخالدة وبعدها عن أي نوع من الأغاني الهابطة.
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