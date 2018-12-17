كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية تعلق على زيارة البشير إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تساعد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، ولقاؤه نظيره السوري بشار الأسد في عودة سوريا الشاملة إلى جامعة الدول العربية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الاثنين مفاده الآتي: "من جانبنا نرحب بأول زيارة لرئيس دولة عربية إلى سوريا منذ تجميد العضوية السورية في جامعة الدول العربية في نوفمبر عام 2011 ونعبر عن أملنا بأن تساعد نتائجها في الاستئناف الكامل للعلاقات بين الدول العربية وسوريا، والاستئناف السريع لمشاركتها الشاملة في "عمل"جامعة الدول العربية.

وننطلق من أن عودة سوريا السريعة إلى الأسرة العربية ستساعد بشكل كبير في عملية التسوية السورية وفق المبادئ الأصلية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما أثارت الزيارة الغير معلنة للبشير إلى سوريا بلبلة في الوسط السوداني.