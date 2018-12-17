لمجرد يصدر عمله الجديد “بدك إيه”-فيديو

أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، قبل قليل، من يومه الاثنين، عمله الجديد “بديك إيه”، والذي يأتي بعد حوالي أسبوعين من تمتعيه بالسراح المؤقت بفرنسا.
ويعتبر كليب “بدك إيه” النسخة العربية لأغنية “بنتي ديل” من فيلم “بادمافت”، و التي حققت أكثر من 47 مليون مشاهدة على “يوتوب”.
هذا، وعاد لمجرد بعمله الجديد إلى الساحة الفنية، بعدما غاب عنها إثر اعتقاله في غشت المنصرم، جراء متابعته قضائيا في قضية إغتصاب ثانية يفترض أنها وقعت في” سان تروبي” في فرنسا.
ويرتقب أن يحقق كليب “بدك إيه” نسب مشاهدة عالية ويحتل صدارة “الطوندونس” ب”يوتوب” المغرب ودول عربية مثلما هو الحال مع سابق أعمال لمجرد.
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