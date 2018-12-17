احتجاجا على وضعهم داخل القفص الزجاجي.. معتقلو حراك الريف ينسحبون من جلسة محاكمتهم

أعلن معتقلو حراك الريف محاكمتهم، اليوم الإثنين، انسحابهم من ثاني الجلسات الاستئنافية في قضية المعتقلين على خلفية الحراك.

واحتج المعتقلون على وضعهم داخل القفص الزجاجي، بالانسحاب من الجلسة بعد التشاور مع هيأة الدفاع في تخابر وافقت عليه هيأة الحكم.

وأبلغ ناصر الزفزافي، قائد الحراك، هيأة الحكم نيابة عن باقي المعتقلين :”نحن كمعتقلين سياسيين نبلغ المحكمة أننا قررنا أن ننسحب من المحاكمة لأننا نرفض وضعنا في هذا القفص الزجاجي، لأننا لسنا مجرمين، بل معتقلين سياسيين”.

وعلى عكس الزفزافي ورفاقه رفض الصحافي المهداوي الانسحاب، وظل داخل القفص الزجاجي في الوقت الذي استمرت فيه الجلسة في غياب الزفزافي ورفاقه.

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