اليونيفيل تؤكد وجود 4 أنفاق بينها اثنان يجتازان الحدود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، اليوم الإثنين، إن اثنين من الأنفاق التي حفرت من جنوبي لبنان عبرت الحدود إلى إسرائيل. واعتبرت عملية حفر الأنفاق انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701.

وجاء في بيان قوات الطوارئ الدولية أنه في أعقاب تقارير الجيش الإسرائيلي، فإن طواقم فنية لليونيفيل قامت بجولة في منطقة الخط الأزرق، وأكدت وجود أربعة أنفاق.

وجاء في البيان أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقا لولايتها، يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

واعتبرت اليونيفيل أن "هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد"، وأنها ستواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار.

كما طلبت اليونيفيل من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً بالقرار 1701.

وأشارت أيضا إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال هادئا، كما أشارت إلى أن قيادة اليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد بدأ، مطلع الشهر الجاري، بحملة أطلق عليها "درع شمالي"، للبحث عن أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان. وبحسب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإن حزب الله كان ينوي استخدام هذه الأنفاق لتوجيه ضربة البداية في مواجهات مستقبلية مع إسرائيل.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس، اكتشاف نفق رابع يجتاز الحدود، وأعلن أن النفق تحت سيطرته، وأنه لا يشكل خطرا على الإسرائيليين.