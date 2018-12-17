ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يفكر في تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من إشبيلية الإسباني خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد يفكر في استعادة خدمات بابلو سارابيا، نجم إشبيلية، البالغ من العمر 26 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الذي نشأ وترعرع في ريال مدريد، ويلعب في إشبيلية للموسم الثالث على التوالي، تبلغ قيمة شرطه الجزائي 18 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية تصل إلى 35 مليون يورو.

ويقدم سارابيا موسمًا مميزًا مع إشبيلية، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم بكافة المسابقات مع الفريق الأندلسي، وهذا ما جعل ريال مدريد يفكر في استعادة خدمات لاعبه السابق.

وفي حال أراد إشبيلية عدم خسارة اللاعب، فإن على كاباروس، المدير الرياضي للفريق الأندلسي، أن يقوم بتجديد عقد لاعبه، ورفع قيمة الشرط الجزائي.