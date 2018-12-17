ماذا قال مدرب بايرن عن مواجهة يوفنتوس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقب مدرب بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، على نتائج قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها اليوم في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين بايرن ميونخ وليفربول وصيف بطل الموسم الماضي.

وتحدَّث كوفاتش، في مقابلة مع قناة ناديه، اليوم الإثنين، قائلًا "لقد أوقعتنا القرعة مع أصعب منافس متاح لنا، خاصة بعد نجاح ليفربول في التأهل للنهائي، الموسم الماضي، فضلًا عن تواجدهم في صدارة البريمييرليغ".

وأضاف "ليفربول أحد المرشحين أيضًا للتتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، لكنَّنا بايرن ميونخ، وليفربول يعلم مدى قوتنا، خاصة وأنَّه سيواجهنا في الإياب على ملعبنا".

وتابع "هذه أفضلية قليلة لنا، لكنني آمل بأن نستغلها بشكل جيد، رغم أنَّنا نعلم الأجواء الصعبة في ملعب أنفيلد، وعلى دراية بالليالي الساحرة هناك".

وختم "نتطلع لهذه المواجهة، لكن لا يزال هناك وقتًا طويلًا حتى هذه المباراة، لذا سنستعد بالتأكيد لها بشكل جيد".

ومن المقرر أن يحل البايرن، ضيفًا على الريدز في ملعب أنفيلد يوم 19 شباط/فبراير 2019، بينما يحتضن ملعب أليانز أرينا، لقاء الإياب في 13 أذار/مارس.