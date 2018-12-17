بريطانيا وسويسرا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الطيران بعد بريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقعت كل من سويسرا وبريطانيا اليوم اتفاقاً يضمن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع في حال اختارت لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل

وقعت كل من سويسرا وبريطانيا الاثنين اتفاقاً يضمن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين دون انقطاع في حال اختارت لندن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل. وقالت وزيرة المواصلات دوريس ليوثارد في بيان بعد التوقيع على اتفاق في زيوريخ مع نظيرها البريطاني كريس غرايلنغ "لقد تمكنا من ضمان انتقال سلس يصب في مصلحة البلدين".

وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقاتها مع بريطانيا تستند إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات الثنائية بين برن والاتحاد الأوروبي.

وفي حال تمكنت لندن من التوصل الى اتفاق مع بروكسل للخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد ستبقى سارية على بريطانيا حتى نهاية 2020، بحسب البيان.

ولكن في حال عدم التوصل الى اتفاق، فإن هذه الاتفاقيات لن تعود سارية على العلاقات السويسرية البريطانية.

وبالتالي فسيتم العمل بالاتفاق الذي جرى توقيعه الاثنين ابتداء من 30 آذار/مارس، للسماح بالانتقال السلس وتجنب فوضى المسافرين بين البلدين، بحسب البيان.

ويبلغ عدد الرحلات اليومية بين سويسرا وبريطانيا نحو 150 رحلة. وبلغ عدد المسافرين بين البلدين نحو 6,7 مليون مسافر في 2017.

وفي ايلول/سبتمبر حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) من تأثير فشل مفاوضات بريكست على النقل الجوي.