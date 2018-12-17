زعيم حزب العمال البريطاني ينتقد ماي بشدة لتأخير الاقتراع على الخروج

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين اليوم الاثنين (17 ديسمبر كانون الأول) رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد أن أعلنت أن الاقتراع في البرلمان على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي سيتم في منتصف يناير كانون الأول.
وقال في البرلمان "لا يمكن أن يكون هناك سبب منطقي لهذا التأخير" مضيفا أن رئيسة الوزراء لم تعد تتمتع بتأييد حكومتها.
وكانت ماي قد أرجأت التصويت بسبب معارضة للاتفاق في حزب المحافظين الذي تتزعمه.
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