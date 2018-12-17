انت الان تتابع الأهلي يتخطي النجوم ويواصل زحفه في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٣ م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في الفترة الأخيرة، بتحقيق فوزه الرابع على التوالي على حساب النجوم، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام» ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز. فرض الأهلي سيطرته على المباراة مبكرًا وتمكن لاعبوه من الضغط على دفاع النجوم، قبل أن يأتي الهدف الأول عن طريق المتألق مروان محسن، مستغلًا تمريرة أحمد الشيخ الرائعة، ليضعها في شباك أحمد سعد معلنًا تقدم الأهلي.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا حيث استحوذ الأهلي على الكرة، وفشل لاعبي النجوم في مجاراة حامل لقب بطولة الدوري، رغم حالة التراخي التي ظهرت على لاعبي الفريق الأحمر، وأهدر وليد أزارو الذي شارك في بداية الشوط بدلًا من محمد شريف، وأهدر المهاجم المغربي أكثر من فرصة محققة للتهديف. في الدقيقة