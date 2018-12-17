انت الان تتابع نيابة المنيا تصدم الشرطي «قاتل القبطيين» بتهمة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

وجهت نيابة بندر المنيا، اليوم الإثنين، برئاسة محمد نجاتي رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات المنيا، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لرقيب الشرطة "ربيع. م" 43 عامًا، لقتله القبطيين "عماد ك 48 عامًا"، وابنه "ديفيد - 21 عامًا"، وذلك بعدما وجهت له، يوم الجمعة الماضية، تهمة القتل العمد دون سبق الإصرار والترصد. كانت محكمة جنح المنيا، قررت تأجيل نظر تجديد حبس المتهم إلى جلسة 22 ديسمبر الجاري، لتعذر حضوره لدواعي أمنية، حيث تواصل نيابة بندر المنيا التحقيق وقامت بتفريغ كاميرات كنيسة نهضة القداسة.

واستمعت النيابة، لنجل القتيل عماد كمال، والاستماع لشهادة أفراد الأمن المتواجدين مع المتهم في حراسة الكنيسة، وطالبت النيابة تحريات الشرطة والأمن الوطني وصحيفة سوابق المتهم وفترة عمله في حراسة الكنيسة. وكشفت التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين "عماد كمال صادق" 50 عامًا، ونجله ديفيد، 25 عامًا، ورقيب شرطة،