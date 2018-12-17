انت الان تتابع طلاق واكتئاب.. 5 مغنيين انتصروا على الأحزان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حالة الفنان يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، وربما بسبب موهبتهم الكبيرة يكون تأثرهم بمآسيهم أكبر من تأثر الأشخاص العاديين فكم من مغنٍ قدم أغنية مستلهمة من مأساة ونجحت

تحرير:حليمة الشرباصي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

من رحم المأساة يولد الإبداع، هذه المقولة نجدها تقع كثيرا في الحقيقة؛ فالعديد من الأعمال الفنية التي أعجبتنا على مدار الأعوام نجمت عن تجربة شخصية سيئة، المغنية أديل على سبيل المثال استمدت كثيرا من أغانيها من فشل عاطفي مع أحباء سابقين، ومثلها فعلت مغنية البوب تايلور سويفت؛ فبالنسبة لهم لا يمكن الفصل بين الحياة الشخصية والفن؛ فبطبيعة الحال كان لابد أن يتداخل الاثنان لدى الفنان، خاصةً عندما يشاركهم الجمهور نفس المأساة الشخصية كحالات الانفصال والطلاق، وفي التقرير التالي نستعرض فنانين عبروا بفنهم عن أزمات شخصية؛ لتنال أغانيهم إعجاب الجمهور.

1- كيتي بيري تعرضت مغنية البوب كيتي بيري لموقف لا تحسد عليه خلال إحيائها جولتها الغنائية بمناسبة صدور ألبومها Teenage Dream: The Complete Confection، فقبل ظهورها على المسرح بدقائق معدود وأثناء تواجدها في غرفة تغيير الملابس وجدت رسالة من زوجها في ذلك الوقت راسل براند يخبرها فيها أنه بدأ بالفعل إجراءات