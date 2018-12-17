انت الان تتابع 3 أشقاء يقتلون أخيهم الأصغر بميت غمر: أخد جرعة زيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٠ م

أقدم ثلاثة أشقاء على قتل أخيهم الأصغر بالضرب المبرح بعصا غليظة، في قرية ميت الناجي التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، داخل حظيرة مواشي يمتلكونها، ثم هرعوا إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن عثورهم على شقيقهم متوفي أثناء توجههم لمباشرة أعمالهم في الحظيرة بإدعاء أنه كان مدمنًا وتناول جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود إشارة تفيد بأن ثلاث أخوة عثروا على شقيقهم الرابع وأصغرهم مقتولا داخل حظيرة ويدعى "محمود. م. أ" 25 عامًا، بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وفحص الجثة تبين أن بها كدمات وآثار ضرب ونزيف، ووجود آثار دماء على التبن وعصا غليظة في الحظيرة، و بانتداب الطب الشرعي والإطلاع على تقرير مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو الضرب الذي أدى إلى الموت. وبتقنين الإجراءات اللازمة تبين أن المجني عليه كان على خلافات عائلية