انت الان تتابع حسين فهمي رئيسا لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٩ م

وافق الفنان الكبير حسين فهمي على تولي الرئاسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته المقبلة التي تقام في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل. وأعلن المخرج مجدي أحمد علي، رئيس المهرجان، أن الفنان حسين فهمي أبدى حماسه الكبير لتولي رئاسة المهرجان الشرفية، في دورته الجديدة التي تهدف إلى فتح نافذة جديدة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا، حيث حققت إنجازا ضخما من خلال مهرجانات السينما المنتشرة في طوكيو، وشنغهاي، وسنغافورة، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية بخلاف جمهوريات كازاخستان، وأوزباكستان، وتتارستان وغيرها.

وأكد رئيس المهرجان، الإقبال الكبير من جانب العديد من الدول الآسيوية على المشاركة بأفلامها ونجومها وفنانيها في الدورة المقبلة التي تستهدف توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية للمهرجان. وأضاف، أن المهرجان يستهدف الوصول إلى جمهور جنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، حيث أشاد بتعاون اللواء خالد فودة محافظ