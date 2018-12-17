انت الان تتابع شيرين وراء فشل برنامجها.. الفنانون و«كرسي المذيع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقديم البرامج تحول مؤخرا إلى «سبوبة» للفنانين الذين لا يعملون فى الدراما، رغم فشل أغلب التجارب، إلا أن النجوم يصرون على خوض التجربة، ولا يخشون تكرار الإخفاق.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

شهدت الفترة الماضية تزاحم الفنانون والمطربون على كرسي الإعلامي، وكأنهم جميعًا اكتشفوا أنهم يمتلكون القدرة على لعب دور المذيع، ولديهم الصفات التي تؤهلهم إلى ذلك، رغم أن هذا الأمر فى الماضي كان نادر الحدوث، لأن دور المذيع ليس بالسهل كما يعتقد البعض، إلا أن الأمر تغير عن ما كان عليه في الماضي، وانتشرت ظاهرة تنافس الفنانين مع الإعلاميين، ومع أن الكثيرين منهم فشلوا، فإن هذا لم يكن رادعا لغيرهم من الفنانين الذين أصروا على خوض التجربة، معتمدين على أن أسمهم سيكون كافيًا لإنجاح البرنامج.

شيري ستوديو.. تجربة فشلت من أول موسم «شيري ستوديو» هو التجربة الأولى للفنانة شيرين عبد الوهاب، على كرسي المذيع، والذي عرضه قبل عاما على قناة DMC، ورغم الميزانية الضخمة التي وجهت للبرنامج، واستضافة كبار النجوم فى مصر والوطن العرب؛ إلا أن الفشل لاحقها، خاصة أن شيرين لم تستغل لباقتها وخفة ظلها

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين وراء فشل برنامجها.. الفنانون و«كرسي المذيع» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .