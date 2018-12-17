انت الان تتابع مونديال الأندية.. العين يساهم في رقم قياسي جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ م
تختتم مدينة العين، غدا الثلاثاء، مشوارها مع بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" وذلك بعد النجاح اللافت، الذي حققته المدينة خلال استضافة المباريات الثلاث الأولى، باستاد هزاع بن زايد، وتستضيف مدينة الحدائق غدًا الثلاثاء آخر مباراتين، على أن يحتضن ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، باقي مواجهات البطولة، وتقام المباراة الأولى بين جوادالاخارا المكسيكي، حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، للمنافسة على المركز الخامس، ثم مباراة المتعة والإثارة بين ريفر بليت الأرجنتيني والعين الإماراتي.
وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 14 هدفًا، محققة بذلك رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف، التي يتم تسجيلها في هذه المرحلة من البطولة في نسختها الحالية المكونة من 8 مباريات، وسجل العين الإماراتي، 6 أهداف في مباراتين، بينما أحرز ويلينجتون النيوزيلندي 3 أهداف، وكاشيما الياباني 3 أهداف أيضًا، وجود الاخارا المكسيكي
وفي هذا السياق، قال سالم السليماني، مدير العمليات في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية: "أكدت مدينة العين قدرتها المتميزة على استضافة مباريات كرة القدم العالمية.. يتمثل ذلك في الإقبال الواسع من قبل المشجعين على شراء التذاكر وحضور المباريات، حيث تشهد هذه اللعبة ازدهارًا وانتشارًا واسعًا في مدينة العين وأبو ظبي ودولة الإمارات العربية عمومًا".
شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية.. العين يساهم في رقم قياسي جديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .