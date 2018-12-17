انت الان تتابع مونديال الأندية.. العين يساهم في رقم قياسي جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ م

تختتم مدينة العين، غدا الثلاثاء، مشوارها مع بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" وذلك بعد النجاح اللافت، الذي حققته المدينة خلال استضافة المباريات الثلاث الأولى، باستاد هزاع بن زايد، وتستضيف مدينة الحدائق غدًا الثلاثاء آخر مباراتين، على أن يحتضن ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، باقي مواجهات البطولة، وتقام المباراة الأولى بين جوادالاخارا المكسيكي، حامل لقب دوري أبطال الكونكاكاف، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، للمنافسة على المركز الخامس، ثم مباراة المتعة والإثارة بين ريفر بليت الأرجنتيني والعين الإماراتي.

وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 14 هدفًا، محققة بذلك رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف، التي يتم تسجيلها في هذه المرحلة من البطولة في نسختها الحالية المكونة من 8 مباريات، وسجل العين الإماراتي، 6 أهداف في مباراتين، بينما أحرز ويلينجتون النيوزيلندي 3 أهداف، وكاشيما الياباني 3 أهداف أيضًا، وجود الاخارا المكسيكي