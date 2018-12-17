انت الان تتابع أول تعليق لـمحمد فضل بعد استبعاده من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٨ م

وجه محمد فضل، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة لجمهور القلعة الحمراء، في أول تعليق له عقب استبعاده من منصبه، بقرار من مجلس إدارة النادي الأحمر، أمس الأحد قائلًا: «اطمئنوا على النادي دون قلق، لأنه سيظل عظيم بكم، الأشخاص تأتي وترحل لكن الكيان سيبقى في نفس مكانته». وأضاف فضل، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة ON sport: «تعلمنا ممن سبقونا أن جمهور الأهلي هو حماه، وفي وجود هذا الجمهور اطمنوا جدًا ومحدش يقلق على النادي الأهلي».

وأعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أمس الأحد، عن إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة في القلعة الحمراء، والتي شهدت استمرار عدلي القيعي في منصبه مستشارًا للجنة التعاقدات، وأمير توفيق، مدير التسويق السابق، مديرًا للجنة، كما شهدت رحيل محمد فضل عن منصبه، وحسام غالي، من منصب المنسق العام لقطاع