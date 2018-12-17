الان تتابع للعام الثاني على التوالي.. تركيا أكثر الدول اعتقالا للصحفيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في اعتقال الصحفيين خلال 2018.
وذكر تقرير للجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم بلغ 262 صحفيًا، وكان لتركيا النصيب الأكبر من عدد الصحفيين المعتقلين.
وأوضح تقرير اللجنة، أن تركيا حافظت على صدارتها لقائمة أكثر الدول المعتقلة للصحفيين للعام الثانى على التوالى، مؤكدا أنه عقب المحاولة الانقلابية العام الماضى تزايد قمع الصحافة فى تركيا.
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