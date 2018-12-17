السيسي يؤكد إلتزام مصر تجاه اللاجئين ويشدّد علي معاملتهم كمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها التزام أخلاقي وإنساني تجاه المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، موضحا أن البلاد فيها ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا سباستيان كورتس: "لم تزايد مصر على أي لاجئ، ولم تبتز أي دولة بشأنهم"، مشدّدا على أنه تم التعامل معهم على أنهم مواطنون.

وأضاف السيسي "لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ".

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، زيارة للعاصمة النمساوية فيينا، التي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عاما.

وحرص السيسي على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين، إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الأفريقي عالي المستوى.