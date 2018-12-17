لافروف: موسكو لا ترغب بإشعال فتيل الحرب ضد أوكرانيا

(أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا ترغب بإشعال فتيل الحرب ضد أوكرانيا، لكنها سترد حال قيام كييف باستفزازات بالقرب من حدودها.

ونقل اليوم الاثنين، عن لافروف قوله “أعد بأن روسيا لن تشن حربا ضد أوكرانيا”، لافتا إلى أن كييف تعد استفزازات جديدة على الحدود مع روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يخطط للقيام باستفزاز مسلح على الحدود الروسية وحدود القرم نهاية ديسمبر الجاري”.

وشدد على أنه حال ذلك لن يكون الرد بسيطا، مضيفا “إنها دولتنا وتلك حدودنا، ولن نسمح بأن يحاول الرئيس الأوكراني الذود بأسلوبه عما يعتبره مصالحه وانتهاك الحقوق التي دافع عنها سكان القرم وفق القانون الدولي”.

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