شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق وطارق علام ومنى زكى يصلان عزاء الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة وتحرير اخبار اليوم . كما شارك فى تقديم العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة الإعلامى طارق علام والفنانة منى زكى والدكتور جمال زهران . فيما يواصل المعزيين فى التوافد على مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة. وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

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