متحدث باسم البنتاغون: تلقينا مقترحا من روسيا بشأن معاهدة الصواريخ

أكد المتحدث باسم "​البنتاغون​" إريك باهون، خلال تصريح صحفي، "أننا تلقينا الأسبوع الماضي مقترحا حول إجراء المناقشة بين الخبراء العسكريين بشأن معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى، ونحن سنرد على ​روسيا​ البشكل المناسب".

وأوضح أن "البنتاغون لم يتلق دعوة لوزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ شخصيا لمناقشة هذا الموضوع مع نظيره الروسي ​سيرغي شويغو​".

ولفت باهون إلى أنه "مع أننا لا نزال منفتحين على أن محاولات من قبل ​الحكومة الروسية​ لمناقشة انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لكن يجب أن تشمل هذه الجهود عودة روسيا إلى التزامها التام والقابل للتأكد ببنود المعاهدة".