متحدث باسم البنتاغون: تلقينا مقترحا من روسيا بشأن معاهدة الصواريخ

أكد المتحدث باسم "البنتاغون" إريك باهون، خلال تصريح صحفي، "أننا تلقينا الأسبوع الماضي مقترحا حول إجراء المناقشة بين الخبراء العسكريين بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ونحن سنرد على روسيا البشكل المناسب".
وأوضح أن "البنتاغون لم يتلق دعوة لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس شخصيا لمناقشة هذا الموضوع مع نظيره الروسي سيرغي شويغو".
ولفت باهون إلى أنه "مع أننا لا نزال منفتحين على أن محاولات من قبل الحكومة الروسية لمناقشة انتهاك روسيا لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لكن يجب أن تشمل هذه الجهود عودة روسيا إلى التزامها التام والقابل للتأكد ببنود المعاهدة".
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