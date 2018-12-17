المفتي حسون: سوريا تدفع ضريبة الحفاظ على كرامتها ورسالتها للعالم تحمل الحق والسلام

أكّد المفتي العام لسوريا أحمد بدر الدين حسون أنّ "الحرب الإرهابية الّتي شنّت على سوريا جاءت لثنيها عن مواقفها المبدئية والثابتة، وهي تدفع اليوم ضريبة الحفاظ على كرامتها ووحدتها".
ولفت خلال لقائه وفد المغتربين السوريين في أرمينيا وعددًا من الفعاليات الاقتصادية الأرمينية، إلى "أهمية التواصل والعمل المشترك بين المغتربين ووطنهم الأم لإيصال رسالة سوريا إلى العالم، الّتي تحمل منطق الحق والعدل والسلام والإسلام الصحيح الّذي ينبذ الإرهاب والتطرف والطائفية".
من جانبهم، عبّر رئيس الوفد جورج بارسليان وأعضاء الوفد عن سعادتهم لـ"عودة الأمان والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية واعتزازهم بالانتصارات الّتي حقّقت على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش وصمود الشعب".
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