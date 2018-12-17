المفتي حسون: سوريا تدفع ضريبة الحفاظ على كرامتها ورسالتها للعالم تحمل الحق والسلام

أكّد المفتي العام ل​سوريا​ ​أحمد بدر الدين حسون​ أنّ "الحرب ​الإرهاب​ية الّتي شنّت على سوريا جاءت لثنيها عن مواقفها المبدئية والثابتة، وهي تدفع اليوم ضريبة الحفاظ على كرامتها ووحدتها".

ولفت خلال لقائه وفد المغتربين السوريين في ​أرمينيا​ وعددًا من الفعاليات الاقتصادية الأرمينية، إلى "أهمية التواصل والعمل المشترك بين المغتربين ووطنهم الأم لإيصال رسالة سوريا إلى العالم، الّتي تحمل منطق الحق والعدل والسلام و​الإسلام​ الصحيح الّذي ينبذ الإرهاب والتطرف والطائفية".

من جانبهم، عبّر رئيس الوفد جورج بارسليان وأعضاء الوفد عن سعادتهم لـ"عودة الأمان والاستقرار إلى معظم ​الأراضي السورية​ واعتزازهم بالانتصارات الّتي حقّقت على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش وصمود الشعب".