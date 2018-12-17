رئيس مصلحة الليطاني: لا نطلب توقيف أحد ولا إقفال مؤسسة بل وجود محطة تكرير

أكّد المدير العام لـ"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" سامي علوية، تعليقًا على إخلاء سبيل رئيس بلدية قاع الريم صاحب معمل "ميموزا" وسام التنوري بعد توقيفه بملف تلوث نهر البردوني، أنّ "هذا مشهدًا مهينًا للسلطة القضائية. كيف تدخل سياسيّون، وأخرجوا موقوفًا في الليل، وضمنوا عدم استئناف القرار".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا لا نطلب لا توقيف أحد ولا إقفال مؤسسة تابعة لأحد، بل نطلب وجود محطة تكرير"، منوّهًا إلى أنّ "بعض النواب الّذين كانوا يقومون بالوقفة التدخلية أمام المحكمة، هم أعضاء بلجنة الإدارة والعدل النيابية، وإذ بهم يكونون هم العقبة".
وشدّد علوية على أنّ "بمجرّد وقف التعديات وبدء العمل بالقانون، يتغيّر المشهد في مجرى نهر الليطاني في أقلّ من عام".
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