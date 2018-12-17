3 قرى بقليوب خارج نطاق الخدمة ومياه الصرف تغرق الشوارع.. والمحافظ: مكتبي مفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعاني قرى "حلابة وسنديون، وكفر السبيل"، التابعة لمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، من نقص جميع الخدمات، بدون صرف صحي، والتي تشهد إهمالًا كبيرًا في مراكز الشباب، إضافة إلى أن الطرق غير ممهدة، وشكاوي من بالوعات الصرف البدائية المكشوفة والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.

قال صلاح حسب الله، ابن قرية سنديون، إن المعوقات التي تقف في طريق الصرف الصحي في الثلاث قرى عدم اتفاق الأوقاف مع الجهاز التنفيذي للصرف الصحي في رفع مساحة الأرض التي سوف تُقام عليها المحطة الرئيسية، رغم الانتهاء من الرسومات ونزع الملكية.

فيما قال عبدالمعطي هلال، إن جرار الكسح يأخذ مبالغ طائلة من المواطنين في الشوارع الضيقة، حيث يصل سعر النقلة إلى 75 جنيهًا يدفعها المواطن كل أسبوع، وهناك أسر لا تستطيع تحمل المصاريف، ما يعرضها إلى العيش في بيئة غير آدمية بسبب انفجار مياه الصرف داخل منازلهم.

بينما اشتكى محمد متولي، أحد أهالي قرية سنديون، من وجود ترعه مليئة بالقمامة، موضحًا أن سيارات الكسح والبوابير، تقوم بإلقاء مياه مجاري الطرنشات داخلها، والتي يستخدمها المزارعون في ري الأراضي، ما أدى إلى زيادة نسبة الأمراض والأوبئة والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي بالقرية وسط إهمال المسئولين بالمحليات ومجلس المدينة.

وأشار "متولي" إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة ملوحة الأرض الزراعية الخصبة وضعفت إنتاجية الفدان، فضلاً عن ريّها بمياه المجاري دون تحرك من المسؤولين.

في حين قال حسام شاهين، مواطن بقرية كفر السبيل، إن القرية مليئة بالمشاكل والهموم، بسبب تجاهل المسئولين، وتقدمنا شكاوى عديدة، لكن دون جدوى، فالمسئولين ينتظرون وقوع الكارثة وانفجار الأهالي من الغضب لكي يتحركوا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القرية لا يوجد بها طرق ممهدة، بالإضافة إلى تعرض أطفال القرية للخطر بسبب عدم وجود أغطية لبالوعات الصرف البدائي داخل القرية.

وقال سمير عبداللطيف، مواطن بقرية حلابة، إن مركز شباب القرية خارج حسابات المسئولين، متسائلًا ما ذنب هؤلاء الشباب لقتل مواهبهم وضياع تنشئتهم الرياضية لأنهم حرموا من ممارسة هواياتهم، وإلى أين يتجهوا في عطلات الصيف؟ وكيف يسيطرون على رغبتهم في تنمية هواياتهم الرياضية؟، مشيرًا إلى أن المركز جرى تحويله إلى مقلب للقمامة، ومأوى لمروجي المخدرات ومرعى للأغنام.

من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية أنه سيجري البدء في أعمال محطة معالجة صرف صحي بقرى سنديون وحلابة وكفر السبيل قريبًا، من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي انتهى من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية ورفع مساحات الشوارع للبدء في المشروع.

وأضاف "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن باب مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لحل أي مشكلات، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطنين من أهم أولوياته لكي يعيش مواطني القليوبية حياة كريمة.

يشار إلى أنه جرى إصدار قرار استغلال مؤقت لمساحة 5 أفدنة و8 قراريط ملك الأوقاف لإقامة محطة معالجة صرف عليها بقرية حلابة مركز قليوب، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من أصل 7 أفدنة و16 قيراطًا و3 أسهم، ملك هيئة الأوقاف المصرية منطقة القليوبية بحوض العمدة بزمام قرية حلابة.