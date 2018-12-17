عمرها 46 عامًا.. إنهاء قضية ثأر أقدم سجين بمصر في دوّار عائلته بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد :

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، الخصومة الثأرية التي يرجع تاريخها لعام 1972 بين أبناء عمومة ينتمون لعائلة "نصر" بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم، والتي ينتمي إليها كمال ثابت عبد المجيد 66 سنة، والمعروف إعلاميًا بـ"أقدم سجين" لقضائه 45 عامًا خلف القضبان في قضايا قتل وشروع في قتل، والتي منها قتل عمه وجده بسبب الثأر.

أقسم الطرفان في جلسة الصلح العائلية التي تمت بدوار العائلة على كتاب الله أن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما، وعانق أقدم سجين الحضور وصافحهم، معربًا عن سعادته بإنهاء الخصومة الثأرية.

كان كمال ثابت عبدالمجيد، 66 سنة، المعروف بأقدم سجين في مصر شمله العفو الرئاسي في بداية شهر ديسمبر الجاري، وخرج من غيابات السجن الحالكة بعد قضائه مدة 45 عامًا بين جدرانها قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عامًا في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973.

وحُكم على كمال عبدالمجيد في القضايا التالية:

. القضية رقم 2212/218 لسنة 1972 جنايات أخميم " شروع في قتل " بالسجن المؤبد أشغال .

. القضية رقم 768/501 لسنة 1973 جنايات أخميم " قتل عمد وسلاح " بالسجن 15 سنة .

. القضية رقم 190/18 لسنة 1974 جنايات المعادي " قتل عمد " أشغال شاقة مؤبدة .