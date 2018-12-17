شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: الشركات العالمية تتكالب على الاستثمار بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية المناطق اللوجيستية والصناعية التى يتم إنشاءها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من قناة السويس وموقعها الجغرافى الاستراتيجى ، مؤكد أن هناك تكالب على تلك المناطق من الشركات العالمية، مشيرا أيضا إلى أن البنية التحتية والمرافق الجيدة تُزيد من الجاذبية الخاصة بالمناطق الصناعية.

وعن حجم الإنجازات التى تحققت بمحور قناة السويس خلال الفترة الماضية قال مميش، فى تصريح لـ"اليوم االسابع"، إن الإرادة والإدارة هما السببان الرئيسيان فى تحقيق تلك الانجازات مشيرا إلى أن الإرادة فى النجاح يجب أن تكون قوية، مضيفا "فقد قابلنا مشاكل عديدة وكبيرة، كما أنه يجب أن تكون هناك إدارة جيدة وعلمية، ويجب أن يحدث ذلك فى كل مؤسسات الدولة".

كما نوه الفريق مهاب مميش إلى أهمية أن تكون الإدارة لديها الإمكانات الكافية للحصول على أكبر طاقة ممكنة من العاملين، عبر الاهتمام بهم وعدم ترك أى مشكلات عالقة، وأن تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.