شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهرام ويكلى" تنفى زيارة أى من محرريها للكنيست الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت "الأهرام ويكلى” نفيا قاطعا ما جاء على موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" من وجود أى من صحفييه فى زيارة للكنيست الإسرائيلى ضمن وفد من الصحفيين المقيمين فى القارة الأوروبية.

وأكدت الأهرام ويكلى فى بيان لها أن محرريها لم يتلقوا أية دعوات ولم يقبلوا أى من العاملين على قوة الصحيفة سواء فى مصر أو المتعاونين من الخارج دعوات لزيارة الكنيست مثلما زعمت الصحيفة الإسرائيلية فى تقرير زجت فيه اسم الأهرام ويكلى بشكل غير صحيح.

وأكدت "الأهرام ويكلى” أنهم يقومون بالتحرى عما إذا كان أحد الصحفيين قد ادعى الانتساب للصحيفة وتمثيلها بدون وجه حق فى زيارة تتعارض مع قرارات نقابة الصحفيين المصريين بعدم التطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين.