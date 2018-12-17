متحدث الرئاسة: النمسا تدعم مصر في مكافحة الإرهاب.. والهجرة غير الشرعية تصدرت مباحثات الرئيس

حسام الحارتي
قال السفير باسم راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي الي النمسا تاريخية ، موضحا أن العلاقة بين الدولتين ممتدة وفي غاية الأهمية.
وأضاف راضي، في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن ملفات الهجرة غير الشرعية والاقتصاد والتنمية، تتصدر زيارة الرئيس السيسي الي النمسا ، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تتصدر أولويات الاتحاد الأوروبي .
وأوضح ان مكافحة الارهاب تصدرت مباحثات الرئيس السيسي مع قيادة النمسا، مؤكدا أن دولة النمسا تدعم جهود مصر في مكافحة...
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